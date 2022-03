Esta quinta-feira, três ataques aéreos das forças russas atingiram as cidades ucranianas de Lutsk e Dnipro, incluindo zonas residenciais, tendo sido registado pelo menos uma vítima mortal, afirmaram as autoridades locais.



Também várias explosões foram ouvidas esta manhã na cidade de Lutsk, muito perto da fronteira com a Polónia, indicou o presidente da câmara, Igor Polischuk, que apelou aos residentes para se dirigirem para os abrigos.