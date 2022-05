Programa Alimentar Mundial pede reabertura dos portos no Mar Negro para evitar fome

O Programa Alimentar Mundial (PAM) pediu esta sexta-feira a reabertura dos portos da região de Odessa, no sul da Ucrânia, para que os alimentos produzidos neste país possam ser comercializados livremente para o resto do mundo.

"Neste momento, os silos de grãos na Ucrânia estão cheios. Ao mesmo tempo, 44 milhões de pessoas em todo o mundo estão a caminhar para a fome. Precisamos abrir esses portos para que os alimentos possam circular", apelou o chefe desta agência das Nações Unidas (ONU) David Beasley, citado pela agência AFP..

Segundo David Beasley, a humanidade "exige isso porque centenas de milhões de pessoas em todo o mundo dependem desses mantimentos".

"Peço a todas as partes envolvidas que permitam que estes alimentos deixem a Ucrânia e sigam para onde é desesperadamente necessário, para que possamos evitar a ameaça iminente de fome", acentuou o chefe do PAM.

Com os portos bloqueados devido à guerra, milhões de toneladas de grãos são armazenados em silos em Odessa e outros portos ucranianos do Mar Negro, mas se os portos não forem reabertos, os agricultores ucranianos não terão onde armazenar a próxima safra de verão, alerta o PMA, temendo que ocorra um desperdício significativo de alimentos.

Cerca de 276 milhões de pessoas em todo o mundo já enfrentavam fome aguda no início de 2022 e esse número deve aumentar em 47 milhões de pessoas se o conflito na Ucrânia continuar, com a fome a causar maiores preocupações na África Subsaariana, indica o PAM.

Antes da guerra, a maior parte dos alimentos produzidos pela Ucrânia era exportada através dos sete portos do país no Mar Negro, recorda o PAM com sede na capital italiana.