Roménia nega que drones russos tenham caído no território

A Ucrânia afirmou, esta segunda-feira, que drones russos caíram e detonaram no território da Roménia,país vizinho e membro da NATO, durante um ataque noturno às infraestruturas portuárias ucranianas no rio Danúbio, mas Bucareste negou "categoricamente"."De acordo com o serviço estatal de guarda-fronteiras da Ucrânia, ontem à noite, durante um ataque russo maciço perto do porto de Izmail, 'Shakheds' russos caíram e detonaram no território da Roménia", escreveu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Oleg Nikolenko, no Facebook."Esta é mais uma confirmação de que o terror dos mísseis russos representa uma enorme ameaça não só para a segurança da Ucrânia, mas também para a segurança dos países vizinhos, incluindo os Estados membros da NATO", afirmou.

De acordo com um comunicado oficial de Bucareste, o Ministério da Defesa está a "acompanhar a situação em tempo real" e "em momento algum" os ataques russos a infraestruturas no Danúbio, perto da sua fronteira, "geraram qualquer ameaça militar direta ao território ou às águas territoriais da Roménia".

As autoridades de Kiev afirmaram, esta segunda-feira, que 'drones' russos carregados de explosivos se despenharam durante a noite na Roménia, numa nova vaga de ataques contra o sul da Ucrânia.