Rússia banida do futebol em 'aperto' do cerco das sanções

O mundo do desporto também está a apertar o cerco à Rússia. Depois do Comité Olímpico Internacional ter recomendado a expulsão da Rússia e da Bielorrússia, esta segunda-feira foi a vez da FIFA e da UEFA suspenderem todos os clubes russos e a respetiva seleção das competições oficiais de futebol. Assim, o Spartak Moscovo que ia jogar na Liga Europa com os alemães do RB Leipzig, foi expulso da competição, ficando a equipa germânica automaticamente apurada para os quartos de final.No caso das seleções, o apuramento para o Mundial do Qatar obrigaria a Rússia a jogar no dia 29 deste mês com a Polónia, o que não acontecerá.No caso do Europeu feminino, que se joga este verão em Inglaterra, Portugal tem uma forte possibilidade de ser repescado para a fase final, uma vez que o nosso país foi eliminado precisamente pela Rússia. A seleção de Putin é igualmente expulsa do Europeu sub-21 e da fase de apuramento para o Europeu 2024 cujo sorteio será realizado em outubro. Também esta segunda-feira a UEFA decidiu terminar, com efeitos imediatos, a sua relação comercial com a petrolífera russa Gazprom, um dos principais patrocinadores da Liga dos Campeões, gesto que foi seguido pelo clube alemão Schalke 04 que também decidiu acabar com a parceria com a Gazprom, que durava já há 15 anos. Já cancelado tinha sido o Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1 que se iria realizar a 25 de setembro.Os clubes de basquetebol russos foram afastados das principais competições europeias. Esta medida afeta o CSKA Moscovo, UNICS Kazan e Zenit São Petersburgo na Euroliga.