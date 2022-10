Rússia deteve oito pessoas suspeitas do ataque à ponte da Crimeia

O serviço de segurança russo, FSB, diz ter detido oito pessoas suspeitas de ligação ao ataque à ponte na Crimeia, no sábado.A BBC News avança que o serviço de segurança russo revelou que cinco dos detidos são russos e os restantes ucranianos e arménios e que a Ucrânia é responsável pelo ataque.A declaração foi feita ao mesmo tempo que as cidades ucranianas de Kherson, Zaporíjia e Nikopol eram bombardeadas.A explosão na Ponte da Crimeia foi considerada uma afronta ao presidente russo, Vladimir Putin, que inaugurou a estrutura no ano de 2018. A ponte liga a Rússia à península da Crimeia, que foi anexada em 2014. Putin vê a explosão na ponte como um "ato de terrorismo".