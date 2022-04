Rússia mobiliza tropas para a Transnístria depois de bombardeamentos em Poltava e Kremenchuk

Neste que é o 38º dia de guerra na Ucrânia, o Estado-Maior General ucraniano afirmou que a Rússia está a redistribuir as suas tropas para a Transnístria, na Moldávia, para demonstrar a sua protindão para atacar a Ucrânia a partir do sudoeste e para potenciais provocações na fronteira.



Durante as primeiras horas da manhã, mísseis russos atingiram as cidades ucranianas de Poltava e Kremenchuk. Segundo o chefe da região de Poltava, um ataque aéreo atingiu infraestruturas da cidade, enquanto que em Kremenchuk registaram-se vários ataques durante a manhã.

Nos arredores de Kiev, a ofensiva russa perdeu o controlo do aeroporto ‘chave’ à medida que a Ucrânia voltou a ocupar várias aldeias nos arredores da capital ucraniana. O Ministério da Defesa britânico revelou, este sábado, que as forças russas se retiraram do aeroporto de Hostomel.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países contra a Rússia pela sua invasão da Ucrânia estão a funcionar e precisam de ser aumentadas.

Também está prevista a abertura de sete corredores humanitários na Ucrânia. De acordo com a vice-primeira-ministra do país, Iryna Vereshchuk,a retirada de civis vai ser possível em Mariupol, desde que em transporte particular e, para a cidade de Berdyansk estão previstos autocarros.