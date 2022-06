Rússia revela logótipo da nova marca de fast food que substitui a McDonald's

A nova cadeia de fast food que vai substituir a cadeia McDonald's na Rússia revelou, esta quinta-feira, o novo logótipo antes da abertura dos 15 restaurantes este domingo.





O novo proprietário do McDonald's ainda não decidiu o nome da marca, referiu um porta-voz da empresa, o Sistema PBO, acrescentando que dois dos oito nomes em consideração são "Tot Samyi", que se traduz como "O mesmo" ou "Aquele" e "Svobodnaya Kassa", que se traduz como "Caixa Registadora". Leia também Quebra no abastecimento deixa em risco batatas fritas de Nova Iorque

A abertura da marca este domingo acontece no dia em que o país comemora o Dia da Rússia, um feriado que marca a independência do país, no mesmo local emblemático da Praça Pushkin, em Moscovo, onde a McDonald's abriu pela primeira vez na Rússia em janeiro de 1990.



A reabertura cobrirá inicialmente 15 locais em Moscovo e nos seus arredores. Mais de 1 000 ex-restaurantes de rede de fast-food dos EUA vão ser adquiridos pela marca.



A cadeia de fast food tinha anunciado o encerramento temporário dos seus restaurantes e a suspensão das operações na Rússia a 8 de março devido à crise humanitária e ao ambiente incerto que se vive no país após a invasão à Ucrânia.



Uma semana e meia depois, a 19 de maio, revelou que tinha chegado a um acordo para vender o seu negócio na Rússia ao empresário russo Alexander Govor, parceiro de franquia, o que permitirá manter milhares de postos de trabalho.

"Segundo as condições do acordo, Govor vai adquirir toda a carteira de restaurantes da cadeia e iniciar atividade com uma nova marca", referiu a McDonald's em comunicado, destacando que o empresário russo é seu parceiro desde 2015, explorando vários estabelecimentos do grupo na Sibéria.