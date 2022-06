Secretário-geral da NATO fala com Erdogan sobre adesão da Finlândia e Suécia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, encontrou-se com a primeira-ministra da Finlândia e conversou com o Presidente da Turquia procurando uma solução à resistência turca à adesão da Finlândia e Suécia à Aliança Atlântica.

Jens Stoltenberg, que visitou Washington esta semana, disse no Twitter na sexta-feira que se encontrou com a líder finlandesa, Sanna Marin, enquanto esteve no país e que discutiu "a necessidade de abordar as preocupações da Turquia e seguir em frente" com os pedidos de adesão finlandesa e sueca.

O conflito militar entre a Rússia e Ucrânia levou os países nórdicos a candidatarem-se à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês), mas o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a Suécia e a Finlândia de apoiarem militantes curdos considerados terroristas pela Turquia.