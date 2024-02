Senado dos EUA aprova pacote de ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan

O Senado dos Estados Unidos votou, esta terça-feira, a favor da aprovação de um pacote de ajuda de 95,34 mil milhões de dólares (88 mil milhões de euros) para a Ucrânia, Israel e Taiwan, avança a Reuters.O pacote de ajuda está a ser debatido há vários meses no Congresso e tem gerado controvérsia entre os republicanos e a administração democrata do Presidente Joe Biden.

Decisão será ainda enviada para a Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, a quem cabe a última palavra sobre este pacote de ajudas

"Há anos, talvez décadas, que o Senado não aprovava um projeto de lei com um impacto tão grande, não só na nossa segurança nacional, não só na segurança dos nossos aliados, mas também na segurança da democracia ocidental", afirmou o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer.Há meses que Joe Biden tem vindo a instar o Congresso a apressar a nova ajuda à Ucrânia e aos parceiros dos EUA no Indo-Pacífico, incluindo Taiwan. Após o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro, o presidente dos Estado Unidos solicitou também fundos para o aliado americano, bem como ajuda humanitária para os palestinianos em Gaza.As autoridades ucranianas também alertaram para a escassez de armas, numa altura em que a Rússia está a avançar com novos ataques.O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, congratulou-se com o facto de o Senado dos EUA ter votado a favor de um projeto de lei que prevê uma ajuda de 61 mil milhões de dólares à Ucrânia."A ajuda americana aproxima a paz justa na Ucrânia e restabelece a estabilidade global, resultando numa maior segurança e prosperidade para todos os americanos e para todo o mundo livre" afirmou.O financiamento é crucial para a capacidade de Kiev para repelir os ataques russos e manter a sua economia em funcionamento à medida que a guerra se aproxima do seu terceiro ano. O projeto de lei dos EUA ainda tem de ser votado na Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos, onde há muito enfrenta oposição.