Republicanos chumbam aprovação de pacote de 97.500 milhões de euros para Ucrânia e Israel

Os republicanos bloquearam esta quarta-feira a aprovação no Senado dos Estados Unidos de um projeto orçamental de cerca de 97.500 milhões de euros, que inclui verbas para apoiar a Ucrânia e Israel.

Para passar este projeto, os republicamos exigem a restrição das leis de imigração dos EUA, especialmente o sistema de asilo, e a eliminação de uma série de autorizações humanitárias para migrantes.

Todos os 49 senadores republicanos na câmara alta do Congresso norte-americano votaram contra a aprovação do projeto, que inclui mais de 61 mil milhões de euros em ajuda militar para Kiev e cerca de 14 mil milhões de euros para Israel.



Durante uma intervenção na câmara, o líder da bancada conservadora no Senado, Mitch MacConell, garantiu que o seu partido não apoiaria nenhum pacote orçamental se não fossem impostas restrições à imigração em troca.



"Como já dissemos há semanas, projetos legislativos que não incluam mudanças que fortaleçam a segurança nas nossas fronteiras não serão aprovados no Senado", frisou.



Por seu lado, os democratas insistiram que, na sua perspetiva, é vital continuar a apoiar a Ucrânia e Israel.



Biden chegou a indicar esta quarta-feira que está disposto a fazer concessões em questões de imigração, em troca da aprovação.



"Estou disposto a fazer concessões importantes na fronteira. Precisamos de reparar o sistema fronteiriço. Não funciona. E até agora não obtive resposta", garantiu Biden, em declarações aos jornalistas na Casa Branca.



O Governo de Biden anunciou esta quinta-feira mais um pacote de assistência de segurança dos Estados Unidos à Ucrânia, no valor de 175 milhões de dólares (162,4 milhões de euros).



Entre os pedidos dos republicanos está a alteração da lei que permite a uma pessoa pedir asilo em solo norte-americano, impondo requisitos maiores para quem procura proteção, segundo informações divulgadas pelos 'media' norte-americanos que saíram das negociações.



Os conservadores também apelam à limitação do uso da "liberdade condicional", uma figura legal que permite às autoridades de imigração permitir a entrada de pessoas no país por razões humanitárias.



O Governo já avisou esta segunda-feira que, no final do ano, a administração dos EUA não terá dinheiro para apoiar a Ucrânia na sua luta contra a Rússia e ficará sem recursos para adquirir mais armas e equipamentos para Kiev.



Até agora, os Estados Unidos forneceram 111 mil milhões de dólares (103 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) em financiamento para apoiar a Ucrânia.



Após a prorrogação do orçamento aprovada em novembro e ratificada por Biden, os legisladores têm até fevereiro para negociar o orçamento fiscal para o ano fiscal de 2024, que já começou.