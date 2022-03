Sony Interactive Entertainment suspende PlayStation Store na Rússia

A Sony Interactive Entertainment (SIE) anunciou esta quarta-feira a suspensão das operações da PlayStation Store na Rússia, bem como todos os envios de 'software' e 'hardware' para aquele país, na sequência da invasão russa à Ucrânia.

O grupo responsável pela marca da PlayStation acrescentou que o lançamento do videojogo Gran Turismo 7 também está suspenso.

Num pequeno comunicado publicado no Instagram, a SIE, com sede em San Mateo, no estado norte-americano da Califórnia, salienta que se junta "à comunidade global para pedira paz na Ucrânia".

"Para apoiar a ajuda humanitária, a Sony Group Corporation anunciou a doação de dois milhões de dólares [1,8 milhões de euros] ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e à ONG [organização não governamental] internacional Save the Children para apoiar as vítimas desta tragédia", frisou.

A SIE é uma subsidiária detida pela Sony Group Corporation e tem atividades globais na Califórnia, Londres e Tóquio.

De acordo com informação recolhida no seu 'site' na Internet, a SIE lembra que a "PlayStation fornece inovação ao mercado desde o lançamento da PlayStation original no Japão em 1994".

"A família de produtos e serviços da PlayStation inclui a PlayStation 5, a PlayStation 4, o PlayStation VR [realidade virtual], a PlayStation Store, o PlayStation Plus, o PlayStation Now e os aclamados títulos de software da PlayStation Studios", é acrescentado.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 516 mortos e mais de 900 feridos entre a população civil e provocou a fuga de mais de 2,1 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.