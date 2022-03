A plataforma TikTok suspendeu as emissões ao vivo e a distribuição de novos conteúdos na Rússia, alegando que a medida surge devido à legislação nos EUA e na União Europeia que combate a divulgação de notícias falsas, conhecidas também como 'fake news'. A informação é confirmada pela agência russa TASS.A agência também fala no combate a notícias falsas, mas refere-se, por sua vez, ao que Putin considera ser 'fake news', ou seja, tudo o que tenha a ver com a guerra na Ucrânia.