Ucrânia acusa Bielorrússia de ser uma “refém nuclear” de Putin

A Ucrânia acusou este domingo o Presidente russo, Vladimir Putin, de transformar a Bielorrússia num "refém nuclear" de Moscovo, após a decisão russa de instalar armas nucleares no país vizinho, denunciada pela NATO e pela UE como uma "escalada perigosa"."O Kremlin decidiu tornar a Bielorrússia num refém nuclear", afirmou no Twitter o chefe do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, adiantando que a medida apenas irá "aumentar a perceção negativa e a rejeição popular" da Rússia e de Putin na sociedade bielorrussa.O Presidente russo anunciou no sábado ter chegado a acordo com a Bielorrússia para a instalação de "armas nucleares táticas" no país e justificou que os EUA fazem o mesmo com os seus aliados europeus. A Rússia tem neste momento 10 bombardeiros com capacidade nuclear na Bielorrússia, bem como vários sistemas de mísseis ‘Iskander’ que podem lançar aquele tipo de arma.A NATO diz não ter observado qualquer mudança na postura nuclear russa mas considerou a decisão "perigosa e irresponsável". Já a UE fala numa "escalada perigosa" e ameaçou a Bielorrússia com novas sanções.Putin disse este domingo que a Rússia e a China não estão a criar uma aliança militar e garantiu que a cooperação militar é "transparente".Pelo menos três pessoas ficaram este domingo feridas na explosão de um drone ucraniano na cidade russa de Kireyevsk, 220 km a sul de Moscovo.O Grupo Wagner vai reduzir a atividade militar na Ucrânia para aprofundar a sua presença em África, avança a Bloomberg.