Ucrânia garante ter destruído navio russo de carga no porto de Berdyansk

A Ucrânia reclama ter destruído um navio russo de grandes dimensões no porto de Berdyansk, na região de Mariupol no Mar Negro.



A marinha ucraniana revelou esta quinta-feira que tinha atingido o porta tanques Orsk ancorado a sul da Ucrânia, numa altura em que o exército russo sofre várias perdas, com o aumento da ofensiva ucraniana.





?? Exclusive information!



In addition to the destroyed invaders' ship "Orsk", the following ships of the occupiers were also damaged:



?? The large landing ship "Saratov" is on fire

