Ucrânia pode deixar cair a adesão à NATO, revela Zelensky

Volodymyr Zelensky admitiu em entrevista ao canal norte-americano de televisão ABC News que a Ucrânia pode deixar cair a adesão à NATO. Esta cedência teria por objetivo um acordo de paz com a Rússia.O presidente ucraniano não está disponível para ceder às três exigências da Rússia - que alterem a constituição para serem independentes, que reconheçam a Crimeia como território russo e reconheçam a independência das regiões separatistas de Logansk e Donetsk -, mas mostra abertura para o diálogo.Na entrevista disse estar pronto para o diálogo com a Rússia, algo que de resto tem vindo a insistir é uma conversa cara a cara com Putin, mas sublinhou que não está disposto à "capitulação". "Em relação à NATO, refreei-me neste aspeto uma vez que a NATO não parece estar preparada para acolher a Ucrânia. A Aliança tem medo de questões controversas e da confrontação com a Rússia. Nunca quis ser um país que está a implorar de joelhos por alguma coisa. Não seremos esse país e eu não serei esse presidente", afirmou ao minuto quatro da entrevista. Sobre os territórios - Crimeia, Lugansk e Donetsk -, Zelensky deixou a porta aberta não a um reconhecimento, mas a um compromisso conjunto "sobre como esses territórios poderiam viver". "O que é importante para mim é como é que as pessoas nesses territórios vão viver. Aqueles que nesses territórios querem ser parte da Ucrânia e aqueles que os querem como parte da Ucrânia." Considerando ainda que a "questão é mais complexa do que simplesmente reconhecer" estes territórios, Zelensky pede a Putin que dialogue e deixe de viver "na bolha de informação sem oxigénio em que vive".