UE propõe sancionar ex-ginasta Alina Kabaeva "intimamente associada" a Putin

A União Europeia propôs sancionar Alina Kabaeva,De acordo com um documento visto pela Bloomberg, a lista ainda precisa de ser aprovada pela União Europeia e poderá mudar antes que isso aconteça.Os embaixadores da União Europeia deverão reunir-se esta sexta-feira de manhã para discutir - e potencialmente aprovar - um sexto pacote de sanções que também inclui medidas para eliminar gradualmente todas as importações de petróleo russo até ao final do ano.Kabaeva está "estreitamente associada ao Presidente Vladimir Putin", de acordo com o documento.A União Europeia sancionou anteriormente o presidente russo e duas das filhas que tem com a sua ex-mulher.O Kremlin tem negado repetidamente relatos nos meios de comunicação social de que Putin, de 69 anos, esteja envolvido com Kabaeva ou que terá filhos com a antiga ginasta.