UE vai suspender acordo com a Rússia que facilita emissão de vistos

A União Europeia concordou em suspender o acordo com a Rússia que facilita a emissão de vistos a cidadãos russos. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijarto, o país juntamente com outros estados membros opôs-se a uma proibição dos vistos.Peter Szijarto, anunciou também um acordo com a Gazprom, sobre carregamentos adicionais de gás a partir de 1 de setembro, segundo avança a agência noticiosa Reuters.João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal afirmou na terça-feira que o país era favorável à suspensão do acordo dos vistos em vigor.