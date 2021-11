Já há mais países a proibir a entrada de viajantes da África Austral devido à nova variante da Covid

O surgimento de uma nova variante do coronavírus gerou preocupação internacional, com a União Europeia a dizer esta sexta-feira que pedirá aos Estados membros que "parem as viagens aéreas" com origem na África Austral.

Itália e Alemanha proibiram a entrada de viajantes da África Austral devido à nova variante da Covid-19, anunciaram esta sexta-feira os ministros da saúde alemão e italiano.

A Itália também já disse que está proibida a entrade de quem esteve na África do Sul, Lesoto, Botswana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia ou Eswatini, antes conhecida como Suazilândia.



Poucas horas depois dos cientistas na África do Sul anunciarem que tinham detectado uma nova variante, o Reino Unido disse que todos os voos da África do Sul e os vizinhos Namíbia, Lesoto, Eswatini, Zimbábue e Botswana seriam proibidos.



A Holanda também anunciou a proibição de voos vindos da região africana. A medida entra em vigor a partir do meio-dia desta sexta-feira.



O Japão anunciou igualmente a imposição de medidas restritivas à entrada de viajantes provenientes de outros países daquela região africana, em particular, da África do Sul, onde foi detetada a nova variante B.1.1.529.