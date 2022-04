Victor saiu de casa para comprar pão mas acabou morto num bombardeamento em Kharkiv

Victor Gubarev saiu na segunda-feira de casa para comprar pão, mas não voltou. Kharkiv estava sob bombardeamentos, uma vez mais, e, desta vez, um fragmento de uma bomba atingiu o homem, pai de Yana Bacheck, professora de inglês.

Os bombardeamentos começaram quando Victor já tinha saído de casa: a esposa Lyubov, preocupada e aflita, ligou à filha para lhe comunicar que o pai ainda não tinha regressado. Yana, que pouco antes estava a preparar uma aula online, é impedida de sair imediatamente pelo companheiro visto que os bombardeamentos não paravam.

Minutos depois, a uma caminhada de meros metros entre a casa de Yana e a dos pais, a professora encontra o pai, caído no chão, atingido por um fragmento de uma das bombas lançadas, e rodeado de bombeiros. Yana, a filha única do casal, tentou correr até ao corpo do pai, mas foi impedida pela equipa de resgate para que estes pudessem recolher o corpo.

Gubarev começou a trabalhar aos 16 anos como motorista, chegando depois ao posto de gerente de veículos da empresa Gazprom. Aos 79 anos, não fugiu da guerra por problemas de saúde dele e da esposa.

"Desculpe. Eu quero esquecer. A fotografia. A única fotografia que vi", disse Yana Bacheck à Reuters sobre a fotografia do pai no chão, que correu o Mundo.

A professora de inglês contou, sempre a tentar lutar contra as próprias lágrimas, como cresceu numa família de classe média, como a mãe, professora de piano, gostava de concertos e teatro e como o pai gostava de mexer em carros e brincar com a filha.

"Na sua vida normal, mesmo em guerra, ele tentava sorrir, brincar, apoiar-nos. Ele disse-nos: ‘Vocês são as minhas meninas, as minhas heroínas’", completou.

O pedaço de pão que o pai foi comprar permanece numa mesa do corredor da casa de Yana. Todas a vezes que vai à porta, toca no pão embrulhado em plástico.

A família continua à espera para saber quando podem organizar um funeral para Victor, marido de Lyubov e pai de Yana.

A morte de Victor Gubarev foi uma de três nesse dia em Kharkiv, cidade que tem sido quase que incessantemente bombardeada desde o início da guerra.

Foi mais um momento sangrento que uma família ucraniana teve que viver. A ação militar russa continua a tentar progredir em território ucraniano.