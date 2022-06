Vídeo mostra momento em que mísseis atingem centro comercial no centro da Ucrânia

No vídeo publicado na rede social Twitter do grupo de voluntários do Canadá que está a prestar apoio à Ucrânia, consegue ver-se vários civis a fugir junto ao lago no exterior do shopping.O ataque com mísseis russos que atingiu um centro comercial no centro da Ucrânia fez 18 mortos e pelos menos 59 feridos. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, estavam mais de mil pessoas dentro do estabelecimento na altura do ataque.