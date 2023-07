Vladimir Putin: "O grupo Wagner não existe"

Recorde-se que dia 24 de junho, a Rússia ficou em alerta vermelho depois de o grupo mercenário Wagner ter declarado o início de uma rebelião contra o próprio país. Em causa, estariam alguns constrangimentos com o Ministério da Defesa que estaria a negligenciar a entrega de armas e de munições aos combatentes.



Questionado sobre a possibilidade de adoção de nova legislação sobre o estatuto das empresas militares privadas, o presidente russo disse que esta "será objeto de análise".Recorde-se que dia 24 de junho, a Rússia ficou em alerta vermelho depois de o grupo mercenário Wagner ter declarado o início de uma rebelião contra o próprio país. Em causa, estariam alguns constrangimentos com o Ministério da Defesa que estaria a negligenciar a entrega de armas e de munições aos combatentes.No próprio dia, Prigozhin admitiu que iria recuar com as tropas para evitar um banho de sangue.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou esta quinta-feira que o "grupo Wagner não existe" no sentido legal, uma vez que não existe nenhuma lei em Moscovo relativa às empresas militares privadas. A informação foi avançada pelo próprio em entrevista ao jornal Kommersant e citada pela agência Reuters.Putin revelou ainda que fez uma oferta aos mercenários na reunião que aconteceu cinco dias depois da revolta contra a liderança militar russa. No caso, explica que deu a oportunidade dos militares continuarem a lutar pelo país, mas que Prigozhin, líder do grupo, devia ser afastado e substituído por outro comandante.