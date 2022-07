O Presidente russo, Vladimir Putin, visitou esta terça-feira o Irão em busca de apoio para quebrar o isolamento internacional da Rússia, na sua primeira deslocação fora do antigo espaço soviético desde o início da invasão da Ucrânia.



Putin foi recebido em Teerão pelo Presidente Ebrahim Raisi e pelo líder supremo Ayatollah Khamenei, o qual afirmou que os dois países devem aprofundar relações e “permanecer vigilantes contra as mentiras do Ocidente”, além de apoiar implicitamente a invasão russa da Ucrânia ao afirmar que se Moscovo não tivesse tomado a iniciativa, “teria sido o outro lado a começar a guerra”.









