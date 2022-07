Von der Leyen agradece "esforços incansáveis" de Guterres em acordo sobre cereais retidos no Mar Negro

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou esta sexta-feira os "esforços incansáveis" do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para desbloquear a exportação de cereais retidos nos portos do Mar Negro, na Ucrânia.

"Obrigada caro António Guterres pelos seus incansáveis esforços em garantir os acordos com as Nações Unidas e com a Turquia relativos à exportação de cereais na Ucrânia", reagiu Ursula von der Leyen através de uma mensagem publicada na rede social Twitter após a cerimónia de assinatura na cidade turca.

"Milhões de toneladas de cereais desesperadamente necessários e retidos pela guerra causada pela Rússia poderão, finalmente, partir através do Mar Negro para ajudar a alimentar as pessoas em todo o mundo", adiantou a líder do executivo comunitário.