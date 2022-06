O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, levou a cabo uma reformulação nas embaixadas da Ucrânia em vários países, com pelo menos cinco embaixadores a serem demitidos de funções, sem que o motivo fosse explicado. Entre eles está Inna Ohnivets, embaixadora da Ucrânia em Lisboa.



Os outros embaixadores ucranianos substituídos são Ihor Dolhov, em Tiblissi, na Geórgia, Yurii Mushka, em Bratislava, capital da Eslováquia, Serhiy Burdilyaka, afastado de Teerão, no Irão, e Igor Ostash, representante da Ucrânia na capital do Líbano.









