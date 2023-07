Zelensky discursa de surpresa para população em Vílnius

O Presidente da Ucrânia apareceu esta terça-feira de surpresa a discursar para milhares de pessoas na maior praça de Vílnius, pouco depois de chegar à Lituânia para participar na Cimeira da NATO.

Volodymyr Zelensky discursou em ucraniano depois de acabar a conferência de imprensa do secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, onde foi anunciado que a adesão da Ucrânia não tem calendário previsto e que só vai acontecer com a concordância de todos os Estados-membros e quando estiverem reunidas as condições.

Zelensky apareceu ladeado pelo Presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, e foi aplaudido pela multidão, que entre bandeiras às costas ou empunhadas ao vento "pintou" a praça com as cores azul e amarela, da bandeira da Ucrânia.