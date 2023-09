Zelensky é recebido por Joe Biden na Casa Branca

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e o presidente dos estados Unidos Joe Biden já estão reunidos na Casa Branca. Zelenskiy disse, esta quinta-feira, que teve um diálogo franco e construtivo com legisladores norte-americanos e que espera discutir com Joe Biden as necessidades militares da Ucrânia e a sua defesa aérea, avança a Reuters.A Casa Branca anunciou esta quinta-feira que os Estados Unidos vão entregar "importantes" meios de defesa à Ucrânia, mas sem fornecerem de momento os mísseis ATACMS de longo alcance solicitados por Kiev.

O Presidente norte-americano "decidiu que não vai fornecer [mísseis] ATACMS, mas não excluiu essa possibilidade no futuro", declarou em conferência de imprensa o conselheiro para a Segurança nacional, Jack Sullivan.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou esta semana que seria uma "deceção" caso não regressasse a Kiev sem estes poderosos mísseis táticos.