Zelensky prevê "batalha dura" nas regiões do leste. Reino Unido presta novas ajudas à Ucrânia

está pronto para uma "batalha dura" contra as forças russas que se reúnem no leste do país, disse o presidente Volodymyr Zelensky, um dia após um ataque com mísseis em Kramatorsk que as autoridades ucranianas dizem ter provocado a morte de pelo menos 52 civis, incluindo oito crianças.



O presidente ucraniano encontrou-se com o primeiro-ministro Boris Johnson em Kiev este sábado. Nesta reunião, o primeiro-ministro britânico definiu um novo pacote de ajuda financeira e militar à Ucrânia.









Foi também anunciado que os bombardeamentos russos já destruíram 21 hospitais no país. "Tivemos um total de 307 instalações de saúde danificadas, desde o início da guerra. Este número inclui centros de cuidados primários. Vinte e um hospitais foram totalmente destruídos e não podem ser recuperados. Terão de ser construídos novos", indicou o ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Lyashko.



Leia também Bombardeamentos russos já destruíram 21 hospitais na Ucrânia



Josep Borrell, alto representante da União Europeia para a Política Externa, anunciou o financiamento de 500 milhões de euros à Ucrânia. Foi também anunciado que os bombardeamentos russos já destruíram 21 hospitais no país. "Tivemos um total de 307 instalações de saúde danificadas, desde o início da guerra. Este número inclui centros de cuidados primários. Vinte e um hospitais foram totalmente destruídos e não podem ser recuperados. Terão de ser construídos novos", indicou o ministro da Saúde da Ucrânia, Viktor Lyashko.Josep Borrell, alto representante da União Europeia para a Política Externa, anunciou o financiamento de 500 milhões de euros à Ucrânia.





Neste 45.º dia de guerra na Ucrânia, o país