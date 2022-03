Zelensky recusa "ultimato" russo e pede "diálogo"

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esta segunda-feira que não aceita o "ultimato" do Kremlin para parar a invasão e pediu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que saia da sua "bolha" e inicie o "diálogo".

Esta foi a resposta do presidente ucraniano quando questionado, em entrevista à rede norte-americana ABC, sobre o anúncio do Kremlin, que propôs interromper a sua ofensiva se Kiev renunciar à adesão à NATO, reconhecer a Crimeia como território russo e reconhecer a independência da região do Donbass, parcialmente ocupada por milícias pró-Rússia.

"Este é outro ultimato e não estamos preparados para ultimatos", disse Zelensky durante a entrevista, que vai para o ar na íntegra esta noite.