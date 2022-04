Zelensky reitera disponibilidade para diálogo depois do Kremlin vincar exigências

O Presidente da Ucrânia,Volodymyr Zelensky, reiterou esta quarta-feira a disponibilidade para dialogar "até ao fim da guerra" com a Rússia, depois de Moscovo dizer que o sucesso das negociações de paz dependerá de Kiev aceitar as suas exigências.

"Estamos abertos a qualquer formato de diálogo. Quer eu goste ou não, estou pronto para falar. Estive nos últimos três anos e continuo pronto, até ao fim da guerra, para dialogar com a Federação Russa e o seu Presidente", disse Zelensky numa conferência de imprensa ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que esta quarta-feira visita a Ucrânia.

Zelensky respondeu ao chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, que declarou esta quarta-feira, numa conversa telefónica com o seu homólogo turco, Mevlüt Cavusoglu, que os resultados das conversações de paz dependerão da vontade de Kiev de ter em conta as exigências de Moscovo.