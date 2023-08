A Embaixada da República da Coreia apresentou esta quarta-feira à tarde queixa-crime na PSP de Belém, ao lado da Presidência da República, em Lisboa, porque, soube o CM, peregrinas daquele país asiático encontraram câmaras de gravação vídeo na zona de chuveiros do colégio onde estão acolhidas durante a Jornada Mundial da Juventude. Esse colégio, de matriz católica, e cuja direção o CM não conseguiu esta quarta-feira contactar em tempo útil, fica situado também na zona de Belém. Terá justificado que as câmaras se encontram desligadas e que são de utilização exclusiva da direção. O CM sabe que a PSP iria ainda esta quarta-feira remeter a denúncia para o Ministério Público.

Balanço da Segurança







Em contexto da JMJ, a PSP registou terça-feira ocorrências relacionadas com a multidão em Lisboa: tentativas de intrusão no perímetro do Parque Eduardo VII através de escalamento; risco em pontes pedonais de Lisboa devido ao fluxo elevado de pessoas; um comboio regional parado em Santarém devido à sobrelotação, o que foi resolvido com um transbordo; e peregrinos a forçar pórticos nas estações do metro e CP. Aumentaram ainda as participações de extravio, achados e denúncias por furtos A Autoridade Marítima desaconselhou banhos em toda a zona ribeirinha, alertando para as fortes correntes sentidas no rio Tejo.