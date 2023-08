O Papa foi recebido em festa, esta sexta-feira, no Centro Social Paroquial São Vicente de Paulo, na Serafina, em Lisboa. Francisco cumprimentou e abençoou vários moradores, muitos com lágrimas de alegria. Entrou e saiu do bairro aos gritos de “Viva o Papa!”.



"É bom para todos os moradores. É uma glória para o padre Francisco Crespo [responsável pelo centro social], que fez muito pelo nosso bairro.









