O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) duvida que os supermercados e hipermercados consigam estar abertos 24 horas por dia durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



A Câmara de Lisboa autorizou o alargamento dos horários de funcionamento das lojas de conveniência, míni, súper e hipermercados entre 1 e 6 de agosto, mas Célia Lopes, dirigente do CESP, garante que “não há trabalhadores” para manter as grandes superfícies abertas.









