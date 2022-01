Projeções dão vitória ao PS sem maioria. Bloco e PCP em queda, IL e Chega disputam 3.º lugar

Urnas fechadas, votos a serem contados e uma (grande) decisão cujo anúncio está por horas: enquanto se aguardam os resultados oficiais, os políticos, assim como todos os portugueses, fazem contas às projeções e sondagens, cujos resultados já são conhecidos.

O CM/CMTV juntou-se à Intercampus, reconhecida pelo trabalho de excelência na área, para uma sondagem á boca das urnas, que projeta uma vitória do PS nestas legislativas, com entre 36,6% e 42,6%.

O Partido Socialista (PS) vence as Legislativas elegendo entre 108 e 120 deputados (42,6%-36,6%) de acordo com a sondagem Intercampus para a CM/CMTV/Jornal Negócios. O Partido Social Democrata (PSD) elegerá entre 77 e 89 parlamentares (32,7%-26,7%).



O Chega poderá eleger entre 6 a 12 deputados (3,8%-7,8%), o mesmo número previsto para a Iniciativa Liberal (3,5%-7,5%).



O Bloco de Esquerda (BE) elegerá entre 4 e 10 deputados (2,4%-6,4%) e o CDU poderá eleger entre 3 e 9 parlamentares (2,5%-6,5%).



O PAN poderá eleger até 4 deputados (0,2%-3,7%),o CDS até 3 (0,1%-3,6%) e o Livre até 2 (0,2-2,6).



Ficha técnica

Sondagem Intercampus para a CM/CMTV/Jornal Negócios, realizada no dia 30 de janeiro de 2022, com o objetivo de identificar o resultado da votação para as eleições Legislativas em 2022.



Universo constituído por eleitores que participaram no ato eleitoral. Com recolha através de simulação de voto em urna, a amostra é constituída por 23848 entrevistas, recolhidas em 28 freguesias de Portugal Continental.



O erro de amostragem, para um intervalo de confiança de 95%, é de mais ou menos 0,6%. Os resultados da projeção são diretamente obtidos a partir de uma sondagem realizada pela Intercampus.





Católica/RTP

A sondagem da universidade Católica para a RTP aponta uma vitória projetada do PS semelhante, com entre 37 e 42%. O PSD surge como segunda força política com entre 30 e 35% dos votos.

O Chega e o Iniciativa Liberal disputam com o BE o terceiro lugar. O partido de Ventura é apontado para um resultado entre 5 e 8%, sendo que o de Cotrim figueiredo é apontado a ter um resultado entre 4 e 7%. Já os bloquistas ficarão entre os 3 e 6%.

A CDU terá entre 3 e 5%, o CDS entre 1 e 3%, o PAN entre 1 e 3% o Livre 1 a 3%.





Pitagórica/TVI

Já a sondagem da Pitagórica para a TVI/CNN, projeta uma vitória mais confortável para o PS, admitindo que o partido tenha 40%. O PSD surge nesta projeção com 29,2%. O Chega e Iniciativa Liberal surgem no terceiro lugar com 6,5%. O Bloco surge nesta sondagem com 5%, seguido pela CDU, com 4,5%.



O CDS e CDS e PAN surgem separados por muito pouco: o primeiro tem 1,9% e o segundo 1,8%. Finalmente, o Livre é apontado a ter um resultado de 1,7%.