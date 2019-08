Nasceu em 1923 na Toscana, e aos 19 anos entrou no seminário. Frequenta a Universidade Lateranense para entrar no Serviço Diplomático da Sessão de Assuntos Eclesiásticos extraordinários da Secretaria de Estado.Esteve diretamente envolvido em dossiers tão delicados como as visitas papais à Nicarágua e El Salvador em 1983, e à Polónia em 1987.Foi eleito cardeal em 1988 por João Paulo II. Era membro do Colégio Cardinalício.