Vencedor de dez Óscares e 19 prémios da Academia Britânica, era um dos realizadores mais prestigiados do Reino Unido.Alan Parker estreou-se no cinema em 1976 com ‘Bugsy Malone’, mas obteve a consagração com ‘O Expresso da Meia-Noite’, distinguido com um Óscar.Da sua lista de êxitos fazem ainda parte ‘Fama’ e ‘Evita’. Morreu esta sexta-feira, aos 76 anos, informou a família, divulgando que lutava há anos contra uma doença não especificada.