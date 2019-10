Ator de "Breaking Bad" morre em dia de estreia de filme na Netflix

Morreu o ator Robert Forster, aos 78 anos, esta sexta-feira, em Los Angeles, nos EUA. O norte-americano tornou-se conhecido pela sua participação no filme "Jackie Brown", cujo papel lhe valeu uma nomeação ao Óscar.Forster lutava contra um cancro cerebral, acabando por sucumbir à doença no dia em que estreou o filme da Netflix "O Caminho", derivado do enredo da série "Breaking Bad", do qual o ator participava.Para além destes papéis que ajudaram a torná-lo conhecido do grande público, o ator encarnou papéis em séries como "Twin Peaks" e "Heroes".