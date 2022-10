Pioneiro nas artes marciais mistas no Japão, o lutador com 1,90 m de altura ficou conhecido a nível mundial em 1976, quando defrontou a lenda do boxe Muhammad Ali, num combate que redundou num frustrante empate, com poucos golpes.



Em 1989 foi eleito para a Câmara Alta do Parlamento japonês, perdeu o seu lugar em 1995 e deixou o mundo das lutas em 1998. Morreu, no sábado, vítima de paragem cardíaca.