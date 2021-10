Nascida em Peso da Régua, a pintora licenciou-se em Artes Plásticas na Escola Superior de Belas Artes do Porto.O seu trabalho está representado em coleções como a do Museu Nacional de Arte Contemporânea ou do Museu de Serralves.A Universidade do Porto lamentou a perda de uma das "mais notáveis artistas plásticas" portuguesas, que manteve com a comunidade académica uma ligação de 40 anos.Morreu terça-feira de madrugada.