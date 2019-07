Arturo Fernández Rodríguez (1929-2019)

Reconhecido como um dos maiores galãs do teatro e do cinema espanhóis, apresentava-se como uma pessoa autêntica, um homem com um grande sentido de humor.Natural de Gijón, nas Astúrias, ao longo da sua carreira esteve mais ligado a papéis de comédia.Interpretava, por norma, o papel de sedutor, por vezes o de galã cínico.Morreu quinta-feira, num hospital de Madrid, na sequência de um tumor no estômago.