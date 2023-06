Astrud Gilberto (1940-2023)

A cantora brasileira Astrud Gilberto morreu na segunda-feira, aos 83 anos, anunciou a família nas redes sociais. Ficou conhecida a nível mundial por ter sido, em 1963, a voz da versão inglesa de ‘Garota de Ipanema’, de Stan Getz e João Gilberto, seu marido na altura. Só recebeu 120 dólares pelos dias de trabalho, apesar de ter sido a maior responsável pelo sucesso do disco, que ganhou um Grammy.



Em 1992 foi distinguida com um prémio pela sua contribuição para o mundo do jazz latino. Em 2008, recebeu um Grammy Latino (carreira).