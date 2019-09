Estreou-se pela seleção nacional de râguebi da África do Sul em 1993 e, dois anos depois, tornou-se no primeiro negro a sagrar-se campeão do Mundo pelo país, frente à Nova Zelândia.Um feito que lhe garantiu o estatuto de lenda do râguebi, e que teve um forte impacto social pois o regime de segregação racial (Apartheid) que vigorava na África do Sul tinha terminado um ano antes.Morreu aos 49 anos, vítima de ataque cardíaco.