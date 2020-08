Conhecida pela participação em diversas telenovelas, entre elas ‘Sinhá Moça’ ou ‘O Rei do Gado’, a atriz brasileira tinha uma carreira com mais de 60 anos dispersos por trabalhos no teatro, cinema e televisão.



Nascida em Salvador, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1953. Em 2010 recebeu o Troféu Palmares, entregue pelo Ministério da Cultura pelo trabalho de preservação da cultura afro-brasileira. Morreu vítima de cancro.