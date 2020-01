Estava no meio da terceira música num concerto em Santa Rosa Beach, Florida (EUA). Parou de tocar, pediu desculpa e morreu no palco. Tinha sofrido um ataque cardíaco fulminante.David Olney era um dos mais respeitados cantautores de folk norte-americanos. Ao longo de uma carreira que começou nos anos 70 do século XX lançou mais de 20 álbuns.As suas músicas foram tocadas por estrelas como Emmylou Harris e Linda Ronstadt.