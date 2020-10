Antigo treinador de futebol do Benfica na época 1987/88, clube que orientou durante 16 jogos, o técnico dinamarquês tinha-se despedido da profissão em 2005, ao serviço do Frem, emblema do seu país.



Nos encarnados treinou jogadores como Silvino, Mozer, Carlos Manuel e Rui Águas. Do seu currículo constam também passagens pelos dinamarqueses do Brøndby e escoceses do Aberdeen. Morreu esta sexta-feira de causas não divulgadas.