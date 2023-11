Morreu na passada terça-feira, em Lisboa, a fadista Estela Alves. Tinha 92 anos. A intérprete de ‘Eu Canto P’ra Toda a Gente’ fez parte do elenco de várias casas de fado, designadamente da Adega Mesquita, onde atuou nas décadas de 1950 e 1960, e participou em diversos programas de rádio e televisão, tendo efetuado várias digressões no Brasil. Fez também teatro, tendo protagonizado a peça ‘Severa’, de Júlio Dantas. O seu legado discográfico foi registado com os selos das editoras Alvorada e Polydor.