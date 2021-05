Poeta "das emoções e da tolerância", o escritor valenciano, membro da Real Academia Espanhola e vencedor do Prémio Nacional de Poesia Ibero-americana Rainha Sofia, defendia a poesia como um "exercício de tolerância". Foi hospitalizado para uma intervenção cirúrgica no dia seguinte à visita do rei e rainha de Espanha, que lhe entregaram na sua residência o prémio Cervantes 2020, a 12 de maio. Morreu quinta-feira, tinha 89 anos.