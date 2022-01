Atriz nascida no Rio de Janeiro, Brasil, no seu currículo constam mais de 40 novelas, algumas de grande sucesso em Portugal, como ‘Tieta’, onde interpretava a personagem Helena, ou ‘O Clone’.Filha de pai francês e mãe brasileira, estreou-se ainda adolescente na TV, em 1969, na novela ‘A última valsa’, da Globo. A carreira no cinema também teve mais de cinco décadas.Estava internada na Clínica São Vicente, no Rio, onde lutava contra um cancro.