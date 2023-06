A pintora Françoise Gilot morreu aos 101 anos. A companheira do pintor espanhol Pablo Picasso, entre 1946 e 1953, nasceu em Neuilly-sur-Seine, nos subúrbios de Paris, em França, no seio de uma família de classe média, e seguiu as pisadas da mãe, aguarelista, dedicando-se ao desenho e à pintura.



Tem obras nas coleções do Metropolitan Museum of Art e do MoMA de Nova Iorque, nos EUA. Em junho de 2021, um dos seus quadros, ‘Paloma à la Guitare’ (1965), foi vendido por 1,3 milhões de dólares num leilão da Sotheby's.