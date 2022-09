Antigo chefe do Estado-Maior do Exército entre 1992 e 1997, foi também comandante da Zona Militar da Madeira, quartel-mestre-general do Exército e vice-chefe do Estado-Maior do Exército. Natural de Lisboa, ao longo da sua carreira foi distinguido com as mais elevadas condecorações, como a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. O funeral realiza-se hoje, às 12h30, a partir da Academia Militar para o Crematório de Alcabideche.