Fundador do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) da Cantábria, em 1975, que liderou durante 25 anos, também ocupou a presidência autonómica, em 1990 e 1991.



Médico de formação, estudou em Sevilha e aí estabeleceu amizade com socialistas históricos, como Alfonso Guerra. Teve um papel capital na elaboração do Estatuto da Autonomia da Comunidade Cantábrica. Sofria de problemas de saúde devido a diversas enfermidades.